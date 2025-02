Romadailynews.it - Roma: scontro tra 3 auto sulla via del Mare, 3 persone ferite

Tresono rimastea seguito di un incidente stradale avvenutovia del, a. E’ successo intorno alle 12, quando tre, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate all’altezza del chilometro 21/22, in direzione Ostia.Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppodella polizia locale e gli operatori sanitari, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Si tratta di un uomo di 83 anni, che e’ stato portato all’ospedale Sant’Eugenio di, una donna di 70 anni, trasportata invece al San Camillo, e un uomo di 73 anni che e’ stato portato al Grassi.Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Agenzia Nova