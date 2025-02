Romadailynews.it - Roma: revenge porn, violenze e molotov contro casa ex compagna, arrestato 46enne

Ha perseguitato per mesi l’excon, insulti e atti di, arrivando anche a lanciare unail portone d’ingresso dell’abitazione della donna.Per questo, i carabinieri della stazioneCinecitta’ hannounno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di, in quanto accusato di atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, accesso abusivo a sistema informatico, calunnia e danneggiamento a seguito di incendio.Il tutto ha avuto inizio dall’indagine condotta dai carabinieri, sotto la direzione della Procura di, scattata a seguito della denuncia presentata dalla vittima, una donna di 39 anni, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in merito a una serie di condotte vessatorie a partire dal mese di luglio 2024, data della fine della loro relazione.