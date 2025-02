Sport.quotidiano.net - Roma, Ranieri: "Voglio vedere il carattere, Paredes e Hummels out da Venezia per vacanza"

Leggi su Sport.quotidiano.net

7 febbraio 2025 – Due giorni dalla sfida di campionato che vedrà laaffrontare ilallo stadio Penzo. Oggi giornata piena di lavoro a Trigoria, con Claudioche, come ogni anti-vigilia, ha presentato la gara contro i lagunari ai cronisti presenti nella sala stampa del centro tecnico Fulvio Bernardini. Ecco le parole del tecnico giallorosso. Il tecnico ha iniziato analizzando la situazione societarianista, parlando del lavoro svolto dai Friedkin e anche di alcune critiche che hanno caratterizzato questo calciomercato. "Quello che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi. Capisco chi dica li abbiano spesi male, io nonfare il difensore di nessuno. Ma hanno messo un miliardo virgola due e ne spenderanno un altro per fare lo stadio. Hanno un tetto oltre il quale non si può andare e non si può andare sopra, questo si ripercuote per quest'anno e per il prossimo.