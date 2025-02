Sololaroma.it - Roma, Pisilli ritrova il Venezia: Ranieri gli da fiducia

Leggi su Sololaroma.it

La 24ª giornata di Serie A è ormai iniziata e per la, questa, sarà una sfida da non sbagliare. Nel match contro il, infatti, ci sono in palio punti importantissimi, che potrebbero riavvicinare la squadra giallorossa al Milan e poter iniziare a pensare nuovamente alla Zona Europa, lontana per ora ben 11 punti. Le difficoltà di questa gara sono diverse anche per via dello status dei lagunari, intenzionati ad iniziare la corsa verso la salvezza. Claudioperò è ben consapevole delle capacità delle proprie pedine e, approfittando del periodo di vacanza regalato sia ad Hummels che a Paredes, potrebbe essereil calciatore a comando del centrocampo.Niccolòinfatti si potrebbere a gestire il centrocampo con Cristante e Pellegrini, data la squalifica che dovrà scontare Kone.