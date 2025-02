Romadailynews.it - Roma, moto abbandonata nasconde droga: sequestrate 46 dosi di stupefacenti

Leggi su Romadailynews.it

La Polizia Locale scopre cocaina e altre sostanze sotto la sella di unveicolo rubato in via della Magliana. Indagini in corso.Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale diCapitale è intervenuta in via della Magliana per un controllo su unveicolo in apparente stato di abbandono, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa “Lupa”.Gli agenti, giunti sul posto, hanno avviato le verifiche sul mezzo, che si presentava privo di targa. Dall’analisi del telaio è emerso che ilveicolo risultava rubato. Durante il controllo, i poliziotti hanno scoperto nel vano sotto la sella due sacchetti contenenti complessivamente 46di: 38 bustine di cocaina e 8di un mix di sostanze varie, tutte già confezionate e pronte per essere distribuite.