Roma lancia una bottiglia motolov sul portone d’ingresso dell’ex compagna | arrestato

, 8 febbraio 2025 – I Carabinieri della StazioneCinecittà hannoun 46enneno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di, in quanto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, accesso abusivo a sistema informatico, calunnia e danneggiamento a seguito di incendio commessi ai danni di una donna, ex convivente di 39 anni.Il provvedimento trae origine da una minuziosa attività d’indagine condotta dai Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di, scattata a seguito della denuncia presentata dalla vittima che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in merito ad una serie di condotte vessatorie a partire dal mese di luglio 2024, data della fine della loro relazione.