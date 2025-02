Romadailynews.it - Roma: incidente stradale tra 2 auto a Montelibretti, 56enne in pericolo di vita

Un uomo di 56 anni e’ india seguito di unavvenuto nel Comune di, in provincia di. E’ successo questa mattina, quando il, una guardia giurata, per cause ancora in fase di accertamento si e’ scontrato, mentre si trovava a bordo di una Ford Fiesta, contro un’altra.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari, che hanno trasportato ilall’ospedale Sant’Andrea diin codice rosso, indi.Nello stesso nosocomio e’ stato trasportato, in codice giallo e non indi, anche il conducente dell’altra, un ragazzo di 22 anni.Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Agenzia Nova