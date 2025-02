Sololaroma.it - Roma, il procuratore Riso: “Frattesi ha scelto l’Inter. Ho provato a far partire Baldanzi”

Leggi su Sololaroma.it

In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, ilGiuseppeha parlato di ciò che è accaduto ad alcuni dei suoi assistiti nel corso della finestra invernale di mercato. Queste le sue parole ada Cristante: “A un certo punto c’erano sia la Juve sia, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto. Una buona notizia per la, che può contare su un giocatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità. Almeno fino a giugno”.è tornato sulla trattativa per: “Era una mia idea. O se preferite, una mia forzatura. Ho visto Davide triste perché si aspettava di giocare di più e mi spiaceva troppo. Mi sono messo al lavoro per cercare alternative per lui e non solo in Italia. Quando si parla diè normale che l’ipotesivada considerata, ma avevo delle soluzioni importanti anche in Liga e soprattutto Premier League.