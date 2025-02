Romatoday.it - Roma dice addio a un'altra libreria indipendente: "Grazie per questi 10 anni, è stato bello"

Leggi su Romatoday.it

La serranda è stata sollevata per l’ultima volta venerdì 7 febbraio. Come preannunciato ambre, èl’ultimo giorno in cui laBookish di via di Valle Corteno 50 ha aperto al pubblico. L’ultimo per accogliere i clienti affezionati che per diecihanno fatto visita alla.