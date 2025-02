Sololaroma.it - Roma, Conceicao vuole Saelemaekers: Abraham al Milan a una condizione

Dall’eliminazione in Coppa Italia, con il primo obiettivo stagionale sfumato, all’andata del play-off di Europa League di giovedì contro il Porto, passando per una conferenza stampa di Ranieri dopo si è parlato più di bilanci e prossimi mercati che di campo. La sfida dellaa Venezia sembra quasi non esserci, eppure mancano poco meno di 24 ore al match, ma l’attenzione è totalmente rivolta ad altri temi. Da chi partirà in estate per alleggerire il monte ingaggi, ad un futuro didecisamente in bilico.Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per tutto il mandato di Juric, il belga è diventato un punto fermo della squadra di Ranieri, che raramente ci rinuncia. Tanta qualità sulla fascia, che ha creato spesso occasioni da gol, ma anche sacrificio in difesa, un giocatore duttile che De Rossi aveva fermamente voluto in estate.