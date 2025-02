Feedpress.me - Ritrovato un cadavere a Pescara, potrebbe essere Rudy Cavazza

Leggi su Feedpress.me

Secondo quanto riferisce Il Centro di, iltrovato ieri pomeriggio a Fosso Grande corrisponderebbe a, il giostraio 54enne di Roma scomparso due mesi fa. Il corpo è stato rinvenuto a meno di 30 metri dal punto in cui l'uomo era stato visto l’ultima volta, in un canaletto al confine trae Spoltore . In attesa dell' autopsia , la famiglia, tramite l’associazione.