Calciomercato.it - Ritorno in Serie A, via libera per Icardi: ha già due richieste

L’ex capitano dell’Inter ha chiuso anzitempo la stagione a causa della rottura del legamento crociato. Possibile addio al Galatasaray in estateLa telenovela con Wanda Nara ha preso una pessima piega, soprattutto per i figli, per questo a Mauronon si può che consigliare di concentrare tutte le proprie energie esclusivamente sulin campo.inA: viaper(AnsaFoto) – Calciomercato.itche potrà avvenire solo al termine di questa stagione, che l’argentino ha chiuso in largo anticipo per via della rottura del legamento crociato.via dal Galatasaray in estateLa carriera del classe ’93 potrebbe non riprendere dalla Turchia. Sono infatti tornate a circolare alcune voci che lo danno intenzionato a lasciare Istanbul e il Galatasaray nella prossima estate.