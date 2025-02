Liberoquotidiano.it - "Rischio danni irreparabili": un terremoto negli Usa, la magistratura ferma Elon Musk

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ordinanza d'urgenza per bloccare il controllo del sistema di pagamento del Tesoro degli Stati Uniti da parte della Government Efficiency Commission (DOGE) guidata da: l'ha emessa un giudice federale degli Stati Uniti, Paul A. Engelmayer, che ha così deciso di vietare l'accesso ai dati conservati presso il Tesoro degli Stati Uniti a "tutte le nomine politiche", a "tutti gli agenti speciali del governo" e a "tutti i dipendenti governativi assegnati a un'agenzia esterna al Tesoro". Secondo il giudice, come riporta il New York Times, ilè che ci siano "". La nuova politica dell'amministrazione Trump, in effetti, consentiva a persone nominate politicamente e "dipendenti governativi speciali" di accedere a questi sistemi contenenti informazioni altamente sensibili come i dati bancari.