Formiche.net - Rischi e opportunità dell’AI Act in attesa del vertice di Parigi. La versione di Mele

L’AI Act rappresenta un tentativo ambizioso dell’Unione europea di regolamentare l’intelligenza artificiale garantendo al contempo la sicurezza e il rispetto dei nostri diritti fondamentali. In una frase l’AI Act rappresenta l’interfaccia tra l’innovazione tecnologica e i nostri valori democratici. Tuttavia, la sicurezza cibernetica delle intelligenze artificiali generative e delle applicazioni critiche pone alcune sfide significative. Uno dei principali problemi riguarda, ovviamente, la vulnerabilità dei modelli di IA agli attacchi cibernetici. I sistemi di intelligenza artificiale generativa, come i modelli linguistici avanzati, possono essere manipolati tramite tecniche di data poisoning (“avvelenamento dei dati”) o di adversarial machine learning, dove input appositamente progettati inducono questi sistemi a comportamenti non voluti.