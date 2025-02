Spazionapoli.it - Rinnovo in arrivo per un azzurro, l’accordo è ad un passo: sarà un pilastro per Conte

Calciomercato Napoli Ultimissime – In casa Napoli è tempo di blindare un noto calciatore. Le parti sono ad undalper il. L’attenzione in casa Napoli è del tutto focalizzata sul campionato. Gli azzurri hanno a disposizione la possibilità di giocarsi lo Scudetto fino alla fine, ancor più dopo la caduta dell’Inter a Firenze. Infatti, il destino è tutto nelle mani di Antonioe i suoi ragazzi. Oltre a ciò, però, la dirigenza starebbe lavorando anche al futuro. Non a caso, il DS Manna vorrebbe mettere a segno un notocontrattuale, garantendo così al club una continuità importante.Anguissa vicino al: è intoccabile per il Napoli!Frank Zambo Anguissa proseguirà la propria carriera in Italia, o più precisamente a Napoli. Il centrocampista è tornato a brillare con l’di Antonio, garantendo fisicità e qualità in mezzo al campo.