Zonawrestling.net - Rikishi: “È ora che Solo Sikoa diventi babyface”

Leggi su Zonawrestling.net

Il ritorno diieri sera a SmackDown ha fatto storcere il naso ad alcuni fan: ancora una volta, l’ex Tribal Chief si trova invischiato in una rivalità con Cody Rhodes che ormai va avanti da un anno. Certo, questa voltaha perso la corona di Tribal Chief, e resta da vedere se il resto della sua Bloodline sia ancora allineato con lui, ma le dinamiche dell’attacco a Cody sembrano proprio quelle già viste nei mesi scorsi. Che ci sia bisogno di un cambiamento per rendere più interessante la rivalità?Di sicuro è di questo parere una persona che lo conosce bene. Nel suo podcast Off the top, è stato proprio suo padre,, a suggerire che un cambio di attitudine sarebbe necessario per rinfrescare il personaggio, soprattutto se fosse all’orizzonte un tradimento da parte di Jacob Fatu, Tama Tonga e Tonga Loa.