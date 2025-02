Lanazione.it - Rigenerazione centri storici. Chi ha idee le presenti alla commissione

MONTOPOLI "Le scelte che saranno prese nellaconsiliare speciale per laurbana cambieranno i nostrie per questo motivo devono essere il più possibile condivise". Lo dicono la sindaca Linda Vanni e il presidente dellaMarco Bonciolini che lanciano anche un appello. Chi vuol contribuiree al rilancio di Montopoli, Marti e San Romano mandi una mail entro il 31 marzo all’indirizzo messo a disposizione dellamontopoli. [email protected] con, proposte, suggerimenti, critiche. "Laè stata istituita allo scopo di individuare azioni, progetti e interventi coordinati capaci di coinvolgere privati, pubblico e istituzioni del territorio per rigenerare idel Comune", si legge in una nota del Comune di Montopoli.