Rifiuti abbandonati, scoperto e multato il responsabile

Abbandono selvaggio diin contrada Maestà, nel parcheggio del cimitero di Tolentino. Ma gli ispettori ambientali del Cosmari e gli agenti della polizia locale riescono a individuare i responsabili. Alcuni sacchi neri di immondizia indifferenziata erano stati lasciati vicino ai contenitori stradali, ai lati del parcheggio del cimitero. Sono intervenuti gli ispettori ambientali del Cosmari che hanno controllato i, conferiti in maniera errata. Essendo stati trovati elementi che hanno permesso di risalire all’autore dell’abbandono, gli agenti di polizia locale, coordinati dal comandante Andrea Isidori (foto), hanno provveduto a notificare il relativo verbale con la sanzione. Gli ispettori ambientali in maniera periodica effettuano controlli sul territorio per educare i cittadini-utenti, così da prevenire comportamenti errati e non rispettosi del porta a porta e abbandoni selvaggi di immondizia.