Donnapop.it - Ricordate Daniele Interrante? Sapete perché non lo vediamo più in tv? Ecco con chi ha litigato

è stato per anni uno dei volti più amati dal pubblico femminile e insieme a lui anche l’ex tronista Costantino Vitagliano; oggi sono entrambi molto lontani dal mondo dello spettacolo.?Di recente,ha spiegato per quale motivo oggi non lopiù in televisione; tramite un’intervista di Fabrizio Corona, infatti, ha dichiarato di aver avuto diversi problemi durante il suo percorso artistico. Cosa è successo? Ricordiamo che il successo è arrivato proprio grazie al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.è stato uno dei tronisti nel 2003 e poi nel 2005 è passato da Mediaset alla Rai per far parte di una vecchia edizione de L’Isola dei Famosi, che all’epoca andava ancora in onda sulla rete di Stato. Ma cosa è successo dopo?le luci della ribalta si sono spente attorno a lui?Che fine ha fatto?Parlando dei suo passaggio da Mediaset a Rai,ha detto: “Sono stato il primo personaggio Mediaset a fare L’Isola dei Famosi su Rai2 e io avevo un contratto con Buona Domenica importante, prendevo 3 mila euro a puntata, ogni puntata, stavo in onda solo un quarto d’ora.