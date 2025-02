Zonawrestling.net - Ricky Starks è il nuovo campione mondiale in DEFY

Ormai lo sappiamo: per vedere in azionebisogna affidarsi alle poche apparizioni nel circuito indipendente – sempre che gli vengano concesse. L’exdi coppia della AEW continua ad essere fuori dai piani di Tony Khan pur essendo sotto contratto, e ormai non si vede a Dynamite o Collision da quasi un anno. Nel frattempo, però, i fan continuano a sostenerlo e nella serata di ieri è arrivato per lui un risultato importantissimo.inIn un match molto combattuto,ha sconfitto KENTA durante l’eventoHundredth, a Seattle, vincendo così il titolodellaWrestling. Una scelta molto interessante, che se non altro ci garantisce chelotterà ancora per difendere il titolo nella federazione e quindi ci saranno altre occasioni per rivederlo in azione in questo periodo di limbo.