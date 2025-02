Bergamonews.it - Rick Wakeman, storico tastierista degli Yes, in concerto al Gavazzeni

Seriate. Una leggenda della musica rock,, loYes, fa tappa con il suo tour 2025 al cineteatrodi Seriate sabato 1 marzo 2025, alle 21. Quella di Seriate è una delle sei date previste in Italia, tra febbraio e marzo, per il nuovo tour die potrebbe rappresentare l’ultima occasione per vedere l’artista esibirsi dal vivo. I biglietti per ilsono disponibili alla biglietteria del cineteatroe su www.ticketone.it al prezzo di euro 57,50 (comprensivo dei diritti di prevendita) per poltrona numerata. Per info: 035.294868L’artista che è diventato famoso quasi tanto per i suoi intimi spettacoli di pianoforte quanto per le sue stravaganze prog rock, ha deciso infatti, dopo una carriera che dura da oltre 50 anni, di porre fine ai lunghi tour one-man – ha recentemente completato un tour negli Stati Uniti e in Sud America con una serie di concerti di pianoforte solo per l’ultima volta nel 2024 – per concentrarsi sulla composizione, registrazione e collaborazione con altri musicisti.