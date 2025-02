Ricerca così la curcumina diventa un’arma contro i super batteri

Leggi su Ildenaro.it

La, il composto che conferisce alla curcuma il suo caratteristico colore giallo brillante, può essere potenzialmente utilizzata per ridurre la resistenza agli antibiotici. Itori della Texas A&M University sono partiti da un tragico caso clinico: nel 2017 una donna fu ricoverata in una ospedale del Nevada per una polmonite, la paziente è morta per una insufficienza multiorgano e per sepsi; la causa è stata un ceppo diche aveva sviluppato una forte resistenza tanto da respingere l’effetto di 26 antibiotici. Partendo da questo caso itori hanno dimostrato che “quando laviene somministrata intenzionalmente ai– come cibo – e poi attivata dalla luce, può innescare reazioni deleterie all’interno di questi microbi, fino a ucciderli”, riporta lo studio i cui risultati sono pubblicati sulla rivista ‘Scientific Reports’.