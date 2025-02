Amica.it - Riccia, sfilata, pari o micro. Tutte le varianti di frangia per il 2025

Leggi su Amica.it

C’è chi la taglia per un’improvvisa voglia di cambiamento e poi la rimpiange per mesi, e chi invece non potrebbe vivere senza. Lacapelli suscita reazioni forti: o si ama o si odia, senza vie di mezzo. Sì, in alcuni casi è difficile da gestire, tanto da diventare addirittura insopportabile. Ma al di là delle preferenze personali, è impossibile negare il suo impatto nel ridefinire un volto, incorniciare lo sguardo e trasformare il look in un istante. Il vantaggio? Ne esistono talmente tanteche, per trovare quella più adatta a noi, è solo questione di sperimentazione. Dallae geometrica alle versioni scalate e leggere, passando per l’iconicaa tendina o curtain bangs, ogni tipologia ha un effetto diverso e si adatta a determinate forme del viso.