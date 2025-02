Terzotemponapoli.com - Reyer Venezia – Napoli Basket, Valli: ”Preparati per affrontare questa ennesima sfida salvezza”

Quarta partita del girone di ritorno del campionato di serie A. Riporta il sito ufficiale delche domani, domenica 9 febbraio, la squadra napoletana giocherà in trasferta la. L’incontro si disputerà alle ore 16:00 al Palasport Taliercio. Non sarà della partita John Egbunu. Il nuovo centro delè attualmente negli States – su permesso concesso dalla società azzurra – dove si è recato per urgenti motivi personali.La S.S., dopo aver ottenuto la quarta vittoria casalinga consecutiva contro la capolista Brescia, affronta lanona in classifica con 16 punti. I lagunari sono reduci in campionato da due sconfitte, in casa dalla Dolomiti Energia Trentino e domenica scorsa in trasferta dalla Virtus Bologna. Lain settimana superando in casa i lituani del Lietkabelis Panevezys con il punteggio di 91-77, ha ottenuto l’importante pass per disputare i play off degli ottavi di finale BKT EuroCup.