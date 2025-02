Serieanews.com - Retegui può battere il record di Higuain? In qualcosa lo sta già battendo

La stagione incredibile di Mateolo sta portando a tenere una media gol spaventosa. E la domanda nasce spontanea: puòil gol die Immobile?puòildi? Inlo sta già(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è sempre un momento, in ogni stagione calcistica, in cui inizi a pensare che un giocatore possa faredi straordinario. Quest’anno quel momento ha un nome e un cognome: Mateo.Il bomber italo-argentino, al primo anno con la maglia dell’Atalanta, sta frantumandopersonali e, perché no, sogna di batterne uno che sembrava intoccabile: le 36 reti in campionato di Gonzaloe Ciro Immobile.L’impresa è titanica, chiariamolo subito. Manon sembra preoccuparsene troppo, anzi, continua a segnare a raffica.