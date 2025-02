Sport.quotidiano.net - Retegui inarrestabile, ne segna quattro al Verona: l’Atalanta passeggia 0-5

, 8 febbraio 2025 – Serviva una reazione dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna e in vista del playoff di Champions. E’ arrivata, più forte che mai.ha banchettato al Bentegodi, trascinata da unin forma stellare e si è presa tre punti di autorità con un sonoro e roboante 0-5. Il bomber della Dea e della nazionale sigla il suo personale poker e spalanca le porte del successo che la squadra di Gasperini ha blindato già nel primo tempo, chiuso congol (anche Ederson a bersaglio). Con il successo disale a 50 punti in attesa dei risultati di Inter e Napoli e tiene a debita distanza la Juve di Motta. Atalanta dominante Gasperini si affida ancora adal primo minuto, schierato assieme a due mancini come De Ketelaere e Samardzic.