Bergamonews.it - Retegui fa poker e l’Atalanta si diverte: cinquina in casa del Verona

. Un modo di dire piuttosto diffuso nel calcio paragona i gol al tubetto del ketchup: a volte non ne arriva, ci vuole un po’ di pazienza, qualche scossone. ed ecco che la salsa se ne esce tutta insieme. Ecco, il paragone persembra piuttosto centrato: una rete in 180 minuti tra Torino e Bologna, nonostante una mole di occasioni significativa, e poi unin 24 minuti nel primo tempo del Bentegodi per registraree trascorrere un pomeriggio più che tranquillo, senza patemi, in una partita durata solamente 45 minuti prima di un secondo tempo di semplice gestione senza affanni. In cui comunque è arrivato anche il gol che ha fissato lo 0-5 finale.Un’ottima risposta alle vittorie di Juve e Fiorentina nei giorni scorsi, un messaggio anche a chi sta davanti, se vogliamo.