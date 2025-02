Liberoquotidiano.it - Retegui da fantascienza: poker e Verona demolito. L'Atalanta non molla per lo scudetto

Dopo il pareggio casalingo con il Torino l'e il ko in Coppa Italia con il Bologna, l'torna alla vittoria sconfiggendo con un netto 5-0 ilin trasferta grazie alla quaterna di, a segno al 21', al 25', al 44' e al 56' e al gol di Ederson al 37'. I bergamaschi salgono a quota 50 in classifica rafforzando il terzo posto a -4 dal Napoli capolista e a -1 dall'Inter, i gialloblù invece restano fermi a quota 23 in 13/a posizione insieme al Lecce. Parte forte la Dea pericolosa già al 3': De Ketelaere sulla sinistra sfida Daniliuc e lo salta, arrivando al cross teso dal fondo,al centro prende il tempo a Coppola ma conclude debolmente. Un minuto dopo ancora De Ketelaere che sfonda a sinistra e crossa perche di testa manda alto, contrastato al momento dell'impatto da Bradaric.