Repubblica | Il Napoli parte avanti nella volata scudetto obiettivo vincere tutto

Come riportato da Repubblica – Edizione Napoli, l'euforia per il primato solitario in classifica si respira tra i tifosi, ma a Castel Volturno il clima è ben diverso. Antonio Conte mantiene alta la concentrazione: l'obiettivo è chiaro, fare il pieno di punti prima dello scontro diretto con l'Inter e consolidare il vantaggio.La corsa scudetto: calendario a confrontoAl momento il Napoli ha tre punti di vantaggio sui nerazzurri, ma da qui all'inizio di marzo la corsa sarà serrata. Come evidenziato da Repubblica, c'è un primo dettaglio che potrebbe favorire gli azzurri: l'Inter ha una gara in più da giocare, il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, il 25 febbraio.In campionato, gli impegni delle prossime giornate delineano un quadro interessante:24ª giornata: Napoli-Udinese, Inter-Fiorentina25ª giornata: Lazio-Napoli, Juventus-Inter (turno chiave, con due big match cruciali per la classifica)26ª giornata: Como-Napoli, Inter-GenoaPoi toccherà allo scontro diretto al Maradona, previsto per il 2 marzo: una partita che potrebbe cambiare le sorti della stagione.