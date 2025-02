Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, autovettura incendiata nella notte

(Reggio Emilia), 8 febbraio 2025 – Incendio doloso di auto,, nel centro abitato di. Verso le 2,30 è scattato l’allarme quando sono state notate fiamme nel cortile di una elegante abitazione di via Vittorio Veneto, di proprietà di un professionista 45enne, incensurato, abitante in paese. Era stata avvolta dalle fiamme una Volvo XC90. L’incendio ha fatto scattare l’allarme della vettura, il cui suono ha svegliato il proprietario che a sua volta ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Luzzara e da Guastalla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Novellara e del nucleo operativo di Guastalla per gli accertamenti, visto che da subito è apparsa evidente l’ipotesi del dolo. L’, completamente distrutta, è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.