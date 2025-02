Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, detenuto di 20 anni morto: si esclude il suicidio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 febbraio 2025 – Èquesta mattina un ragazzo di 20in carcere a. Il giovane era sottoposto a terapie e si sospetta una overdose di farmaci come causa, mentre sirebbe il. Lo riferisce il Garante regionale per i detenuti dell'-Romagna, Roberto Cavalieri. Il cadavere è a disposizione della Procura per l'autopsia. Il 20enne aveva un fine pena nel 2026 e un processo in corso.