Ilrestodelcarlino.it - Reggenti in visita alle strutture dell’Iss

I Capitani>Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi ieri hanno fattoad alcune delleresidenziali e assistenziali territoriali dell’Istituto per la sicurezza sociale: il Centro ‘Il Libeccio’, la Rsa Fiorina e il Centro diurno dei Servizi Territoriali domiciliari integrati. Ad accompagnare le più alte cariche dello Stato il segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni. Visite che hanno rappresentato l’occasione per presentare il lavoro quotidiano delle variee che ha visto i Capitaniincontrare i numerosi ospiti e gli operatori dei vari servizi. Per l’Istituto per la sicurezza sociale erano presenti il direttore del Dipartimento Socio Sanitario Pierluigi Arcangeli e i dirigenti delle relative Unità Operative e Servizi, il particolare i dottori Francesco Berti, Luigi Maria Morganti, Cinzia Cesarini, che hanno illustrato le varie attività e i percorsi riabilitativi e assistenziali.