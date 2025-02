Quotidiano.net - Reese Witherspoon, quell’amicizia rotta con una collega dopo le battute in pubblico

Leggi su Quotidiano.net

Spessoè stata protagonista di commedie divertenti e dissacranti che la vedevano nei panni di una tagliente donna d’affari o di frivola ragazza dedita allo shopping (come nella pellicola diventata cult ‘La rivincita delle bionde’). Ma l’ironia è stata una caratteristica che ha quasi sempre accompagnato e caratterizzato i personaggi che impersonava per il grande schermo. Ma, proprio questa qualità, ha avuto l’effetto inaspettato, trasformandosi in un boomerang e mettendo (addirittura) la fine a un’amicizia con una. Lo ha raccontato lei stessa durante una recente intervista.e quel discorso che ha interrotto una lunga amicizia Durante la promozione del film “Un matrimonio di troppo”, disponibile su Prime Video, l’attrice ha ammesso il rimpianto di quanto accaduto con una suacon la quale aveva stretto un rapporto d’amicizia.