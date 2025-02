Calciomercato.it - Rebus Vlahovic, ecco cosa è successo

L’attaccante serbo della Juventus è ormai un caso: stupisce quello che è accaduto nella partita contro il ComoOrmai Dusansembra essere sempre più un caso in casa Juventus. L’attaccante serbo nella sfida contro il Como non è neppure sceso in campo.Juventus,non entra contro il Como (LaPresse) – Calciomercato.itScelta tecnica oppure conservativa in vista della sfida contro il Psv valida per la Champions League? Tutto da capire, fatto sta che il serbo, che fino ad ora aveva saltato cinque partite, ma tutte per infortunio, non solo non è sceso in campo, ma non si è neppure mai scaldato per un solo minuto.Un segnale che fa pensare chenon stesse benissimo. Ha fatto però specie che, dopo il quinto cambio operato da Thiago Motta con l’ingresso di Francisco Conceicao,si sia recato negli spogliatoi, come riferito da ‘DAZN’.