Re Carlo e Camilla, cena di gala al castello. Menu italiano e ospite speciale

Rehanno dato unadivenerdì sera, 7 febbraio, nella tenuta di Highgrove per celebrare la cucina italiana. E al loro banchetto hanno invitato un, l’attore italo americano de Il diavolo veste Prada, Stanley Tucci.Re, ladiitaliana con ospiti specialiIn attesa di vederli nel nostro Paese,hanno iniziato ad assaporare la cucina italiana in unain abito da sera ad Highgrove House, residenza privata di Sua Maestà nel Gloucestershire, nota per i suoi magnifici giardini.Ilè stato creato dal famoso chefFrancesco Mazzei che si è ispirato a Tucci, protagonista della serie TV Tucci – Il cuore dell’Italia. Creati utilizzando ingredienti interamente britannici uniti alle tradizioni culinarie italiane e ai sapori locali, i piatti mirano a incarnare i principi dello Slow Food.