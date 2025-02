Ilrestodelcarlino.it - Rbr, che sfida con Verona. Una vittoria per ripartire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Tezenisè una squadra atletica, veloce e particolarmente complicata da affrontare, un avversario che all’andata ha messo seriamente in difficoltà la Rinascita. Era il 22 dicembre quando la Rbr, priva di Justin Johnson, perse 76-70 contro una squadra ben organizzata e capace di esprimere un basket di qualità. In quell’occasione, Copeland si rivelò decisivo, debuttando con 22 punti e risultando il trascinatore della sua squadra. Nelle successive otto partite, pur non raggiungendo più quel picco di produttività, il giocatore americano ha mantenuto un rendimento costante su livelli molto alti, con una media di 17 punti, 3.3 rimbalzi e 2 assist a partita. Un elemento fondamentale nello scacchiere di, dove ha sostituito Pullen in corso d’opera. L’altro perno del team scaligero è il centro Jalen Cannon, un giocatore d’esperienza, non certo un colosso in termini di statura, visto che non arriva ai due metri, ma molto efficace nella sua capacità di inserirsi nel gioco di squadra.