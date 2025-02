Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, arriva la nave rigassificatrice: ecco quando

, 8 febbraio 2025 – LaBW Singapore arriverà dalla Spagna al porto diil 25 febbraio prossimo. Snam ha completato la piattaforma a cui ormeggerà, al largo di Punta Marina, in Adriatico, e ha svolto un primo sopralluogo con Capitaneria di Porto, Sers, Gruppo Ormeggiatori e Corpo Piloti. Per la metà di marzo è attesa la prima carrier con il carico di Gnl necessario per il raffreddamento dell’impianto, che entrerà in funzione, come da programma, tra fine marzo e inizio aprile e ha visto impegnate le aziende Rosetti Marino, Micoperi e Saipem. Oltre un miliardo l’investimento di Snam per l’infrastruttura, capace di consolidare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas a cui l’Italia sta continuando a lavorare. I servizi tecnico-nautici sono pronti ad affrontare la sfida.