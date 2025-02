Sololaroma.it - Ranieri e la dura verità: i problemi della Roma con il Fair Play Finanziario

Le parole di Claudiohanno messo a nudo una realtà difficile da digerire per i tifosi giallorossi, che spesso preferiscono ignorare certe, anche quando vengono spiegate con chiarezza. Il tecnico non ha fatto giri di parole: laha speso male una montagna di soldi. Un “billion” – ovvero quasi un miliardo di euro – ha detto, riferendosi agli investimenti dei Friedkin, prima per acquisire il club e poi per coprire le pesanti perdite generate da una gestione dai costi sproporzionati rispetto ai ricavi.I vincoli del FFPNon è una questione di volontà degli azionisti, ma di regole. Ilimpone due vincoli per ottenere le licenze internazionali: perdite inferiori a 60 milioni nel triennio (laè nettamente fuori da questo parametro, avendo accumulato 183 milioni di perdite in due anni) e squad cost ratio sotto l’80% dei ricavi (su questo fronte il club è rientrato nei limiti ma non può permettersi sforamenti).