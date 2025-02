Ilfattoquotidiano.it - Ramy Elgaml, il padre riceve il premio per la virtù civica. Il prefetto di Milano: “Dalla famiglia grande senso di responsabilità”

“Sono moralmente sollevato e contento, ma non per me, ma per la memoria di mio figlio“. Così Yehiadi, il ragazzo di 19 anni rimasto ucciso in un incidente a seguito di un inseguimento con i carabinieri lo scorso 24 novembre a, premiato per laalla XXV edizione del Panettone d’oro. “Sono arrivato qui con mia moglie, siamo contenti di questo. Non per me, per mio figlio”, ha ribadito. Lui e la madre disono stati accompagnati alla cerimonia che si è tenuta questa mattina al teatro Franco Parenti dal presidente della comunità egiziana diAll Harhash. Le motivazioni della giuria che ha consegnato ilsono così espresse: Yehia“ha continuamente esortato i giovani del Corvetto a manifestare civilmente la loro collera per l’accaduto affinché non venisse offesa la memoria del figlio, e ha contribuito attivamente a calmare gli animi”.