Ralph Fiennes ha quasi rifiutato il ruolo di Voldemort e siamo felici che non l’abbia fatto

È impossibile immaginare qualcuno che non sianeldinei film di Harry Potter, ma l’attore candidato all’Oscar ha rivelato che inizialmente voleva rifiutare la parte. In un’intervista con The Hollywood Reporter,ha ricordato la sua prima reazione all’offerta di interpretare. Pur sapendo che Harry Potter è un franchise di enorme popolarità su più mezzi, ha pensato che gli elementi fantasy della proprietà non sarebbero stati adatti a lui come attore.ha raccontato di aver cambiato idea solo quando ne ha parlato con sua sorella, la cui risposta entusiasta lo ha spinto a riconsiderare la prospettiva di portare in vita il famigerato cattivo.“Non avevo visto i film per non apprezzarli, semplicemente non li avevo visti e non avevo letto i libri”, ha detto, spiegando il suo rapporto con il franchise prima di essere scritturato.