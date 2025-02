Ilrestodelcarlino.it - Rally di Modena 2025, scatta il count-down

Iniziato il conto alla rovescia per ilCittà di, in programma sabato 26 e domenica 27 aprile, ritornato sul palcoscenico sportivo nazionale grazie all’interessamento di Acie del comitato organizzatoreTeam New Turbomark. La competizione ricalchera’ in linea di massima la logistica dell’ultima edizione disputatasi quattro anni fa, con cuore pulsante a Maranello. La cittadina del cavallino rampante ospiterà direzione gara, segreteria di manifestazione e sala stampa, con i riflettori puntati già dalla giornata di venerdì 25 aprile su Piazza Libertà che sarà sede di verifiche tecniche, offrendo agli appassionati la possibilità di godere delle particolarità delle vetture che, il giorno seguente, prenderanno parte ai due: moderno e storico. "Siamo davvero lieti di ospitare nuovamente il‘Città di’ sul nostro territorio - ha spiegato il sindaco Luigi Zironi - la manifestazione darà a tutti la possibilità di ammirare le vetture nei minimi dettagli prima e dopo la gara, sia nel nostro centro cittadino sia in prossimità del Museo Ferrari.