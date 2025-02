Raid Israele in Libano | 6 morti2 feriti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.41 Sei morti e dueindopo unisraeliano condotto con droni nella zona di Janata, vicino al confine orientale con la Siria. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito "agenti di Hezbollah" che "operavano in un sito strategico di produzione e stoccaggio di armi" appartenente al gruppo militante. Il cessate il fuoco fino al 18 febbraio trastabilisce il diritto di agire per "autodifesa", ma non definisce cosa sia questa autodifesa.