RAI1 | MANUELA ARCURI TORNA A SANREMO COME INVIATA SPECIALE DI UN NOTO TALK SHOW

Una settimana interamente dedicata al Festival die ai suoi protagonisti. Questo è il menù di tutti i programmi del daytime di. Spicca tra gli inviati l’iconica.Caterina Balivo infatti spedisce al Teatro Ariston la protagonista di tanti film e fiction di successo, nonché primadonna con Vittoria Belvedere del Festival di2002, scelta da Pippo Baudo.Da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio alle 14 suBalivo accoglierà in studio un parterre di ospiti per commentare la gara e per tutta la settimana ci sarà a.Da mercoledì a venerdì in studio arriverà Giovanni Ciacci per commentare abiti e stile dei concorrenti in gara, e Giulio Trodani, padre di Giorgia, saprà cogliere spunti inediti di questa edizione del Festival.Un tocco di comicità si aggiunge giovedì 13, con la partecipazione di Gabriele Cirilli, che nel 2015 divertì il pubblico dicon un monologo sulla paura di volare in aereo.