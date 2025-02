Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo travolto da pirata, mamma raccoglie video: “Lo troverò”

Bologna, 8 febbraio 2025 – “Non mi fermerò finché non riuscirò a trovare ildella strada che ha rischiato di uccidere mio figlio”.Maria Peluso è in ospedale. Aspetta che suo figlio Niccolò, 23 anni, esca dalla sala operatoria della Chirurgia vertebrale del Maggiore, dove i medici stanno “impiantando un dispositivo per riallineargli la vertebra fratturata”, spiega. L’incidente è avvenuto lo scorso 30 gennaio in via Mattei, all’altezza del civico 40, alle 18,20. Il, che viaggiava dal centro in direzione Castenaso, è stato centrato in pieno da un’auto, che non si è fermata a prestare soccorso. “Mio figlio era in scooter, stava andando in palestra – spiega –. Era fermo con la freccia sulla linea di mezzeria, in attesa di svoltare a sinistra, quando questa auto, che daiche ho reperito sembra una Nissan Qashqai bianca con il tettuccio nero, lo centra in pieno, facendolo volare dallo scooter e finire sotto l’auto che arrivava nel verso opposto e che per fortuna andava piano”.