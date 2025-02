Ilgiorno.it - Ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte vicino all’Unieuro di Monza: è in gravi condizioni

– Un giovane di 23è statoper stradatra venerdì e sabato nei pressi dell’Unieuro di, in viale Stucchi. La segnalazione all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivata intorno all’1.40 e sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica: ilè stato trasportato d’urgenza in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Gerardo: le suesono piuttosto critiche. Non è nota, al momento, né la dinamica dei fatti né l’identità della vittima dell’aggressione. Ma gli agenti di polizia della Questura distanno indagando sull’accaduto.