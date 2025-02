Spazionapoli.it - Rafa Marin, messaggio social dopo la mancata cessione: l’annuncio (FOTO)

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Napoli calcio-torna a parlare suile tante voci di mercato e l’addio mancato al Napoli:ai tifosi.Il calciomercato di gennaio ha regalato notevoli colpi di scena per il Napoli. L’addio di Kvaratskhelia ha portato infatti ad una rincorsa al sostituto conclusasi solo all’ultimo giorno di mercato con l’acquisto di Noah Okafor. Non è arrivato, invece, alcun rinforzo in difesa, nonsotante all’inizio del mercato sembrasse un obiettivo prioritario per aggiungere un’altra alternativa di livello all’infortunato Buongiorno, che non dovrebbe partire dall’inizio neanche contro l’Udinese.- IldiIl mancato arrivo di un altro centrale ha creato una sorta di effetto domino, impedendo allo stesso tempo l’addio del fin qui “oggetto misterioso”