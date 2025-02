Lopinionista.it - Radio Salentina tra le radio del Festival di Sanremo 2025

è pronta a vivere un’esperienza straordinaria: dall’11 al 15 febbraio sarà tra le emittenti FM di tutta Italia selezionate per far parte della prestigiosa Giuria delledeldi, che trasmette da Martano, festeggia i suoi 45 anni di attività con questo importante impegno. Un’opportunità esclusiva che permetterà adi portare la voce della propria comunità direttamente sul palco della kermesse musicale più amata del Paese, esprimendo il proprio giudizio sulle canzoni in gara e contribuendo così alla competizione ufficiale.“Essere selezionati per la Giuria delleè un grande riconoscimento per il lavoro che svolgiamo ogni giorno con passione e dedizione”, afferma la direzione di. “Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro territorio in un evento così importante per la musica italiana”.