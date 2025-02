Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. "Tutti concentrati per i 3 punti nel derby»

La carica dei nuovi arrivati può essere l’arma in più della Vigor. Si è detto e ripetuto più volte che i vigorini hanno bisogno di un successo per allontanarsi dalle zone rosse della classifica, tuttavia Mauro Antonioli vuole di più. Si aspetta dei progressi ed immagina una squadra capace di apprendere dai propri errori. Caratteristiche virtuose, anche se finora non si sono viste. A tal proposito gli ultimi innesti potrebbero rappresentare quello stimolo in più per trovare equilibrio. "È una partita importante ed arriva in un momento molto delicato della stagione, ne siamo ben consapevoli - spiega Edoardo Furini, il nuovo centrocampista della Vigor-. Sono fermamente convinto che la squadra scenderà in campo con l’approccio giusto, proprio come è accaduto a Chieti.