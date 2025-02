Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Col Sora guai mollare: "Un avversario tosto»

Forse ile il Mancini erano nel suo destino in questa stagione. A fine agosto Diego Madonna era sceso aper giocare il preliminare di Coppa Italia con lo United Riccione contro i fidardensi. Alla fine furono quest’ultimi a esultare nella lotteria dei rigori. "Quel giorno non giocai per un acciacco fisico" ricorda Madonna, riminese, classe 2005. Dopo quasi cinque mesi Madonna scende ancora a, ma stavolta per vestire la maglia biancoverde. Il primo acquisto del mercato di riparazione del. Madonna si definisce un difensore ‘moderno’: "Mi piace giocare con il pallone tra i piedi e a testa alta, anche se il primo obiettivo è non pendere gol" inizia così il racconto questo giovane che ha iniziato a 6 anni a giocare a calcio, nei riminesi del Rivazzurra, prima di approdare al Rimini dove "ho fatto tutto il settore giovanile fino alla prima squadra anche se non ho esordito in C.