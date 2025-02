Lettera43.it - Quei tre minorenni migranti morti di freddo e l’indifferenza dell’Ue

Le porte dell’Europa non sono chiuse, sono congelate. Il report “Frozen Lives: An Investigation into how Bulgarian authorities put the lives of people on the move at risk of death“, pubblicato da No Name Kitchen e Collettivo Rotte Balcaniche, documenta con dati e testimonianze la morte per ipotermia di treegiziani tra il 27 e il 29 dicembre 2024, al confine tra Bulgaria e Turchia.La copertina del report Fronze Lives di No Name Kitchen e Collettivo Rotte Balcaniche.Treegizianiper ipotermia nelle foreste: così la polizia bulgara ha impedito i soccorsi Il 27 dicembre, le temperature nella foresta vicino a Burgas sono scese sotto lo zero. Alle 1.35 del mattino, un gruppo di soccorritori ha ricevuto una segnalazione: treerano bloccati nel gelo. I volontari hanno chiamato il numero di emergenza 112 e trasmesso le coordinate esatte.